केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से मारा सियासी छौंका, अखिलेश को बहादुर...राहुल को बताया बम बहादुर, कहा- भारत को बदनाम...

Edited By Imran,Updated: 10 Aug, 2025 01:47 PM

UP Politics: उत्तर प्रदेश की सियासत में डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपने बयानों एक बार फिर छौंका मारा है। इस बार केशव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश दोनों को आड़े हाथों लेते हुए X पर पोस्ट करके लिखा-आशंका है कि बम बहादुर राहुल गांधी और सपा बहादुर अखिलेश यादव ने भारतीय लोकतंत्र और उसकी छवि को बदनाम करने के लिए कोई ‘अन्तर्राष्ट्रीय बयाना’ ले रखा है।

केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि देश विरोधी हथकंडा अपनाकर लोकतंत्र की वकालत करना उनको कतई शोभा नहीं देता। बेहद खास राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों लगातार ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं, जिसे एक साल पहले अपने एक पड़ोसी देश में देखा गया था।

गौरतलब है कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता किया था जिसमें बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर वोटों की चोरी की है। इसका समर्थन अखिलेश यादव ने भी किया था।

