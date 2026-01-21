CM Yogi ने मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर दीं शुभकामनाएं, एक्स पर लिखा- सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण ये राज्य आगे बढ़ते रहें

Main Menu

21 Jan, 2026

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के लोगों को उनके राज्यों के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘अनुपम लोक कलाओं से समृद्ध त्रिपुरा राज्य के स्थापना दिवस की त्रिपुरा वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'' उन्होंने कहा, ‘‘अतुल्य सांस्कृतिक विविधताओं के वैभव से परिपूर्ण यह राज्य विकास और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही कामना है।'' 

उन्होंने एक अलग पोस्ट में कहा, ‘‘मणिपुर राज्य के स्थापना दिवस की सभी मणिपुर वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।''' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, ''कला, कौशल एवं विविध संस्कृतियों से संपन्न यह राज्य शांति, प्रगति और समृद्धि के पथ पर सतत अग्रसर रहे, यही कामना है।'' 

एक और पोस्ट में, आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘पुरातन परंपराओं के अनुपम प्रतीक मेघालय राज्य के स्थापना दिवस की सभी मेघालय वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'' उन्होंने कहा, ‘‘प्रकृति, संस्कृति, संस्कार एवं लोक आस्था से समृद्ध मेघालय उन्नति एवं प्रगति के नित नूतन आयाम गढ़े, विकास की नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श करे, ईश्वर से यही प्रार्थना है।'' 

