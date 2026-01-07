मोबाइल देखते-देखते मासूम की मौत! अमरोहा में 10 साल के मयंक की अचानक मौत ने परिवार और पूरे गांव को झकझोर दिया

Amroha News: अमरोहा जिले के मंडी धनोरा इलाके में मंगलवार शाम एक मासूम बच्चे की अचानक मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 10 साल के मयंक की मौत ने परिवार और पड़ोसियों को गहरे सदमे में......

Amroha News: अमरोहा जिले के मंडी धनोरा इलाके में मंगलवार शाम एक मासूम बच्चे की अचानक मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 10 साल के मयंक की मौत ने परिवार और पड़ोसियों को गहरे सदमे में डाल दिया।

कैसे हुआ हादसा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मयंक घर में पलंग पर बैठकर मोबाइल फोन पर रील देख रहा था। उस वक्त उसकी मां रसोई में व्यस्त थी और पिता आंगन में काम कर रहे थे। अचानक मयंक का शरीर ढीला पड़ गया और वह पलंग से लुढ़क गया। परिजन दौड़े, लेकिन तब तक मासूम की जान जा चुकी थी।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

मयंक को पहले नजदीकी डॉक्टर और फिर धनोरा के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर अवनीश गिल ने बच्चे की जांच की और कुछ ही मिनटों में उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार इस खबर से स्तब्ध रह गया। मयंक के पिता दीपक कुमार और मां पुष्पा देवी सदमे में थे।

बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार

परिजन गहरे सदमे की स्थिति में बिना पोस्टमार्टम कराए ही मयंक का अंतिम संस्कार कर दिया। डॉक्टर की शुरुआती राय हार्ट अटैक बताई जा रही है। पोस्टमार्टम न होने के कारण मौत की सटीक वजह सामने नहीं आई।

परिवार और गांव में चर्चा

मयंक की मौत के बाद गांव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग इसे मोबाइल फोन की रेडिएशन से जोड़ रहे हैं, कुछ बच्चे में अचानक हार्ट अटैक को इसकी वजह मान रहे हैं। कुछ इसे प्राकृतिक मौत बता रहे हैं।

टूटा परिवार और यादें

मयंक अपने परिवार की आंखों का तारा था। पढ़ाई में ठीक-ठाक, शांत स्वभाव का और छोटे भाई शिवम का ख्याल रखने वाला बच्चा। उसके अचानक चले जाने से परिवार का घर सूना हो गया है। मां बार-बार यही पूछती रहती हैं कि आखिर उनके बेटे की क्या गलती थी, और पिता दीपक कुमार अब भी सदमे में हैं। मयंक की मौत ने पूरा गांव शोक में डुबा दिया है और परिवार अब भावनात्मक समर्थन और सांत्वना की तलाश में है।