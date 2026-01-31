4 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पुलिस इंस्पेक्टर; फिर किया भयंकर ड्रामा, जोर-जोर से चिल्लाने लगा अधिकारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Jan, 2026 03:42 PM
Viral News: बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पुलिस इंस्पेक्टर को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इंस्पेक्टर पकड़े जाने के बाद चिल्लाता और विरोध करता दिख रहा है। यह घटना 29 जनवरी की बताई जा रही है।
कौन है रंगे हाथों पकड़े जाने वाला अधिकारी
लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक, आरोपी इंस्पेक्टर का नाम गोविंदराजू है, जो पी अग्राहरा पुलिस स्टेशन में तैनात था। एमडी अकबर नाम के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इंस्पेक्टर ने एक मामले में मदद करने और जमानत दिलाने के बदले पांच लाख रुपये की मांग की थी।
पहले ले चुका एक लाख की रिश्वत
लोकायुक्त अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि इंस्पेक्टर पहले ही एक लाख रुपये ले चुका था और जब वह बाकी के चार लाख रुपये ले रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।