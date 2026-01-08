Main Menu

  • इस दरोगा की स्कॉर्पियो में नाबालिग से बार-बार किया रेप, दो घंटे तक चिल्लाती रही, किसी ने नही सुनी चीख-पुकार

Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Jan, 2026 04:15 PM

a minor was repeatedly raped in this inspector s scorpio

Kanpur News: कानपुर जिले के सचेंडी थाना क्षेत्र में हुए दरिंदगी के मामले ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मामले में भीमसेन चौकी प्रभारी दरोगा अमित मौर्या पर आरोप है कि उन्होंने शिवबरन नामक कथित पत्रकार के साथ मिलकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में करीब दो घंटे तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।  

थाना प्रभारी निलंबित 
घटना उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि पीड़िता नाबालिग होने के बावजूद प्रारंभ में POSCO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने आरोपी दरोगा की तुरंत गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की हैं।

पत्रकार गिरफ्तार, दरोगा फरार
इस घटना में शामिल कथित पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, आरोपी दरोगा अमित मौर्या घटना के बाद से फरार है। पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

नाबालिग शौच के लिए गई थी घर से बाहर  
पीड़िता के मुताबिक, रविवार रात करीब 10 बजे, वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। उसी समय स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार दो युवक उसे जबरन पकड़कर गाड़ी में बैठा ले गए। आरोपी उसे सचेंडी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास सुनसान स्थान ले गए, जहां करीब दो घंटे तक गाड़ी के अंदर दुष्कर्म किया गया। गाड़ी के शीशे बंद होने के कारण उसकी चीख बाहर नहीं सुनाई दी। वारदात के बाद आरोपी उसे देर रात घर के पास फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता ने परिजनों को अपनी आपबीती बताई और उसके भाई ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी।

एफआईआर और कानूनी कार्रवाई
सोमवार को मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा। अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में FIR दर्ज की गई। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि आरोपी दरोगा को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाबालिग से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
 

