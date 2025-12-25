बहराइच में दो लोगों पर तेंदुआ ने किया हमला, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम फिर ...

Main Menu

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Dec, 2025 05:23 PM

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के चनेनी गांव में गुरुवार सुबह एक जंगली जानवर के हमले में दो ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर दोनों की जान बच सकी। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के...

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के चनेनी गांव में गुरुवार सुबह एक जंगली जानवर के हमले में दो ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर दोनों की जान बच सकी। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना असज सुबह करीब छह बजे उस समय हुई जब चनेनी गांव निवासी राम धीरज यादव (50) और नागे (35) टहलने निकले थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं को शोर मचाते हुए भागते देखा, जिनके पीछे एक जंगली जानवर था।

महिलाओं को बचाने के लिए दोनों आगे आये तभी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के अन्य ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के शोर मचाने और दौड़ने पर जंगली जानवर खेतों की ओर भाग गया। हमले में राम धीरज और नागे के हाथों में चोटें आई हैं।

ग्रामीणों का मानना है कि हमला करने वाला जानवर तेंदुआ था। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में थानाप्रभारी नवाबगंज रामशंकर यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि सुबह छह बजे किसी जंगली जानवर ने दो लोगों पर हमला किया है मौके पर पुलिस पहुंची थी दोनों घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भेज दिया गया है जहां उनका प्राथमिक इलाज हो रहा है।

