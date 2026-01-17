Main Menu

बिना खाए-पिए 120 घंटे तक कुत्ते ने की हनुमान और मां दुर्गा की परिक्रमा! लोगों ने माना भैरव बाबा; की पूजा, देखिए वीडियो

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Jan, 2026 01:30 PM

a dog circumambulated lord hanuman and goddess durga for 120 hours

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नंदपुर गांव से एक अजीब मामला सामने आया है। गांव के एक पुराने मंदिर में एक कुत्ता पिछले कुछ दिनों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना...

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नंदपुर गांव से एक अजीब मामला सामने आया है। गांव के एक पुराने मंदिर में एक कुत्ता पिछले कुछ दिनों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह कुत्ता करीब पांच दिनों तक बिना कुछ खाए-पिए मंदिर में हनुमान जी और मां दुर्गा की परिक्रमा करता रहा।

'बिना खाए पीए लगातार की परिक्रमा'
ग्रामीणों के अनुसार, कुत्ता लगातार मंदिर परिसर में घूमता रहा। वो बिना कुछ खाए-पिए लगातार मूर्तियों की परिक्रमा कर रहा था। कमजोरी बढ़ने पर वह गिर पड़ा, जिसके बाद मंदिर समिति ने उसे गद्दे पर लिटाया और ओढ़ने के लिए रजाई दी। यह खबर तेजी से फैल गई और देखते ही देखते मंदिर में लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी।


लोग करने लगे पूजा 
अब स्थिति यह है कि लोग भगवान के साथ-साथ इस कुत्ते को भी चमत्कारी मानकर पूजा करने लगे हैं। श्रद्धालु कुत्ते के सामने माथा टेक रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। कई लोग इससे मन्नतें भी मांग रहे हैं। मंदिर के बाहर खिलौने और प्रसाद की दुकानें तक लग गई हैं।

डॉक्टरों ने किया इलाज
लगातार भूखे रहने से कुत्ते की हालत काफी खराब हो गई है। उसने दूध और रोटी तक खाना बंद कर दिया। इसके बाद पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। पशु चिकित्सक ने बताया कि कई दिनों से कुछ न खाने के कारण कुत्ते के शरीर में पानी और जरूरी खनिजों की भारी कमी हो गई है। उसकी जान बचाने के लिए उसे ग्लूकोज, मल्टी-विटामिन की ड्रिप और फलों के जरिए पोषण दिया जा रहा है।

