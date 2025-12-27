पहले हुई भाइयों में तकरार… कुछ ही मिनटों में बदल गई कहानी, चाकू चला तो छोटे भाई की थम गई सांसे

जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में छोटे भाई सत्यम सोनी की गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

उन्नाव: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में छोटे भाई सत्यम सोनी की गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।



जानकारी के अनुसार, पीडी नगर इलाके में बीच सड़क पर बड़े भाई शिवम सोनी और छोटे भाई सत्यम सोनी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और शिवम ने चाकू निकालकर सत्यम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। चाकू लगने से सत्यम खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायल सत्यम को उसका भाई सीने से लगाकर “भाई-भाई” कहते हुए नजर आ रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मां और बहन ने सत्यम को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



मृतक की मां ने बताया कि दोनों बेटों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में परिजनों से बातचीत की। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि सत्यम सोनी, पुत्र गणेश सोनी, को उसके बड़े भाई ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है।