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कुशीनगर में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं को ले जा रही ट्रॉली पलटने से 4 महिलाओं की मौत, 18 व्यक्ति घायल

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Apr, 2026 11:15 AM

3 women die after trolley carrying devotees overturns in kushinagar

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने और गंडक नहर में गिर जाने से तीन महिलाओं की मौत हो गई और लगभग 18 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। घटना बुधवार की रात करीब आठ बजे खड्डा थाना...

कुशीनगर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने और गंडक नहर में गिर जाने से तीन महिलाओं की मौत हो गई और लगभग 18 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। घटना बुधवार की रात करीब आठ बजे खड्डा थाना क्षेत्र के टोला सिसवा के पास हुई, जब लगभग 25 श्रद्धालुओं को ले जा रही ट्रॉली पलटकर नहर में गिर गई। 

पुलिस के अनुसार, श्रद्धालु महराजगंज जिले के घुघली क्षेत्र के ममखोर बरहरा गांव से भैसहा घाट पर चैत्र रामनवमी वर्णी मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिलता है कि दुर्घटना तब हुई जब ट्रॉली को ट्रैक्टर से जोड़ने वाला हुक टूट गया, जिससे वह पलट गई और नहर में गिर गई। इस हादसे में कुल 21 लोग घायल हो गए और उन्हें कुशीनगर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मीरा देवी (57) को मृत घोषित कर दिया। 

उन्होंने बताया कि बाद में इलाज के दौरान दो और महिलाओं किस्मती देवी (51) और विमला (45) की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या तीन हो गई। खड्डा थाना प्रभारी संदीप सिंह ने बताया कि कुछ यात्री ट्रॉली से कूदकर खुद को बचाने में कामयाब रहे। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जांच जारी है। 

 

 

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