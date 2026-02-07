यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: सड़क किनारे रुकी बस, पीछे से आए कंटेनर ने मचाया कहर — 6 यात्रियों की मौत

Mathura News: उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लघुशंका के लिए बस से उतरे यात्रियों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति...

Mathura News: उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लघुशंका के लिए बस से उतरे यात्रियों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। यह घटना सुबह करीब 2:45 बजे की बताई जा रही है।

कहां और कैसे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, बस दिल्ली के नांगलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही थी। सुरीर थाना क्षेत्र में माइल स्टोन 88 के पास कुछ यात्रियों ने लघुशंका के लिए बस रोकने को कहा। चालक ने निर्धारित सुरक्षित स्थान (ग्रीन जोन) पर बस न रोककर रास्ते में ही बस खड़ी कर दी। यात्री बस से नीचे उतरे ही थे कि पीछे से आ रहा एक तेज रफ्तार कंटेनर बस से टकरा गया। टक्कर के बाद वाहन नियंत्रण से बाहर हुआ और नीचे खड़े यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया।

इन लोगों की हुई मौत

हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनकी पहचान इस प्रकार हुई है:

सोनू — निवासी सरवा कटरा, औरैया

देवेश — निवासी अलेवल, बस्ती

असलम — निवासी गणेश का पुरवा, कन्नौज

संतोष — निवासी प्रेम नगर, दिल्ली

दो अन्य यात्रियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है

घटना में अमर दुबे (निवासी बेला, औरैया) घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस कार्रवाई

सूचना मिलने पर पुलिस और एक्सप्रेसवे की इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में बस को असुरक्षित स्थान पर रोकना हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है।