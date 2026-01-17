Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Weather Update: यूपी में 'घना कोहरा' और Cold Day: इन 50 से ज्यादा जनपदों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

Weather Update: यूपी में 'घना कोहरा' और Cold Day: इन 50 से ज्यादा जनपदों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Jan, 2026 09:03 AM

weather update dense fog and cold day in up yellow

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को बहुत घना कोहरा छाया रहा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने खासकर देर रात और सुबह के समय ऐसी ही स्थिति बनी रहने की चेतावनी...

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को बहुत घना कोहरा छाया रहा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने खासकर देर रात और सुबह के समय ऐसी ही स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र (लखनऊ) के अनुसार, पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा, पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। आज भी मौसम विभाग ने घने कोहरे, कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। 

इन 50 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट 
मौसम विभाग ने आज यानी 17 जनवरी के लिए राज्य के 50 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड के साथ अब अत्यंत घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, आगरा समेत प्रदेश के बड़े हिस्से में सुबह और रात के समय घना कोहरा रहेगा। तराई और पश्चिमी यूपी के जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी 
मौसम विभाग ने राज्य के प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

वहीं, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, जालौन, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है।   

और ये भी पढ़े

बारिश का अलर्ट 
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले पांच से छह दिनों में पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, 19 और 20 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश हो सकती है। बारिश के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। विभाग के अनुसार, शनिवार को भी कोहरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रविवार से मौसम में बदलाव आने की संभावना है और पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!