Train accident: ट्रेन की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत, घर में मची चीखपुकार

कौशांबी: जिले में सिराथू रेलवे स्टेशन पर रविवार को पटरियों को पार करते वक्त एक ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। सैनी थाना क्षेत्र के गौसपुर नवांवा गांव निवासी जहीर खान की पत्नी बानो (32) और उसकी छह वर्षीय बेटी हमीरा एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कानपुर जा रही थीं।



पुलिस ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे जब दोनों ट्रेन में सवार होने के लिए पटरियों को पार कर रही थीं तो वे दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर प्रयागराज से कानपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गयीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी।



रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के भरवारी, चौकी प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना पर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों की शिनाख्त करते हुए परिजनों को सूचना दी। परिजनों की मौजूदगी में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।