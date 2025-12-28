दर्दनाक; जलते चूल्हे में गिरी 5 साल की बच्ची, तड़प-तड़प कर निकली जान; कुछ न कर सका मूक-बधिर दिव्यांग मामा

कन्नौज: कन्नौज जिले के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मोहल्ला गोपाल नगर में रहने वाली पांच साल की बच्ची प्राची की चूल्हे में गिरने से मौत हो गई। घटना के समय बच्ची...

कन्नौज: कन्नौज जिले के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मोहल्ला गोपाल नगर में रहने वाली पांच साल की बच्ची प्राची की चूल्हे में गिरने से मौत हो गई। घटना के समय बच्ची का मामा पास ही मौजूद था, लेकिन वह मूक-बधिर और दिव्यांग होने के कारण बच्ची को बचा नहीं सका।

जलते चूल्हे में कैसे गिरी बच्ची?

बताया गया कि शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे प्राची चूल्हे के पास आग ताप रही थी। इसी दौरान वह संतुलन बिगड़ने से चूल्हे में गिर पड़ी। कुछ ही देर में आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उस समय घर में उसका मामा सूरज था, लेकिन शारीरिक अक्षमता के कारण वह न तो बच्ची को बाहर निकाल सका और न ही किसी को मदद के लिए बुला सका।



परिजनों में मची चीख-पुकार

कुछ समय बाद जब बच्ची की मां शिवानी और नानी सुशीला देवी घर लौटीं, तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्राची अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। उसकी मां शिवानी अपनी मां के घर गोपाल नगर में रहती थीं, जबकि पिता अंकित इटावा में रहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पिता भी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है। इस घटना से पूरे इलाके में दुख और सन्नाटा छा गया है।

