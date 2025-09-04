'UP में सरकारी नौकरियों की आई बाढ़', CM Yogi बोले- सरकार शुरू करने वाली बड़े पैमाने पर भर्ती कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को राज्य में ही रोजगार देने के लिये कटिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सरकारी नौकरियों की 'बाढ़' आयी है और प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनने से निजी...

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को राज्य में ही रोजगार देने के लिये कटिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सरकारी नौकरियों की 'बाढ़' आयी है और प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनने से निजी क्षेत्र में हुए निवेश के माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया है।



यूपी सरकार ने हाल ही में 60 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2,251 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में हाल में हुई 60 हजार से अधिक सिपाहियों की भर्ती, मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति और निकट भविष्य में होने वाली भर्तियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 60 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की। गोरखपुर से भी काफी संख्या में युवाओं की भर्ती की गई है। 2,538 बाल विकास मुख्य सेविकाओं की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई।



सरकार शुरू करने वाली बड़े पैमाने पर भर्ती कार्यक्रम

अब सरकार स्टाफ नर्स और शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती का कार्यक्रम शुरू करने वाली है। उपनिरीक्षक भर्ती प्रक्रिया की तैयारी हो चुकी है और नयी भर्ती के विज्ञापन भी जल्द ही निकाले जाएंगे।'' आदित्यनाथ ने दावा किया, ''सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी की बाढ़ आई है... नौकरी ही नौकरी है। रोजगार ही रोजगार है... सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना आये। उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी पाए।''