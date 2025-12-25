'मुखर्जी, उपाध्याय और अटल जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे PM Modi', अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म-शताब्दी पर बोले CM Yogi

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि तीन महान नेताओं- पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को नयी दिशा दी और उनकी विरासत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि तीन महान नेताओं- पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को नयी दिशा दी और उनकी विरासत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई

यहां पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल' के लोकार्पण के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के भारत के उज्ज्वल भविष्य को लेकर कहे गए शब्द केवल आशा की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि राष्ट्र के प्रति उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण, गहरे विश्वास और दृढ़ संकल्प को दर्शाते थे।

'अटल जी ने भारत के सच्चे सपूत के रूप में नेतृत्व दिया'

उन्होंने कहा, ‘‘जब वाजपेयी ने अपनी कविता में “अंधेरा छंटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा” की बात कही थी, तो वह भारत के उज्ज्वल भविष्य में उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था- एक ऐसा दृष्टिकोण, जो आज विकसित भारत के रूप में साकार होता दिख रहा है।'' योगी ने कहा कि अटल जी ने कवि, पत्रकार, राष्ट्रवादी विचारक और भारत के सच्चे सपूत के रूप में जो नेतृत्व दिया, उसे हर भारतवासी आज विकास के नए रूप में देख रहा है।



मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल' समारोह के मुख्य अतिथि-हम सबके मार्गदर्शक, अमृत काल के सारथी, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के शिल्पकार, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत करते हैं।'' इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अंगवस्त्र भेंट कर तथा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भेंटकर उनका अभिनंदन किया।