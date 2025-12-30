यूपी में फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, अब जनवरी में आएगी पहली कच्ची सूची, जानिए नई तारीख

Main Menu

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Dec, 2025 07:28 PM

लखनऊ: निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया की तिथियों में बदलाव किया है। मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन अब 31 दिसंबर के बजाय छह जनवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में चल रहे एसआईआर की घोषित तिथियों में संशोधन करते हुए नयी तिथियां जारी कर दी गई हैं।

छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण
उन्होंने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन छह जनवरी को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि छह जनवरी से छह फरवरी तक निर्धारित की गई है। रिणवा ने बताया कि छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

छूट गये मतदाता को दोबारा मिलेगा मौका
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले साल छह मार्च को किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 12.55 करोड़ मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किये गये मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की छह जनवरी को संभावित मसौदा सूची में शामिल किये जाएंगे। जो मतदाता छूट गये हैं उन्हें नये साल से एसआईआर के अगले चरण में दोबारा शामिल होने का मौका दिया जाएगा।

89 लाख मतदाताओं के नाम कटे
उत्तर प्रदेश में चार नवंबर को शुरू हुई एसआईआर की कवायद में लगभग दो करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। उन्हें नाम शामिल कराने के लिये फार्म-छह जमा करना होगा।

 

