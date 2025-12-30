जिससे प्यार किया उसी ने तोड़ा भरोसा, टूटे दिल ने चुन लिया खौफनका रास्ता... मां को भेजा आखिरी वीडियो फिर दुनिया को कहा अलविदा, पढ़ें दिल दहला देने वाली Love Story

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में प्रेम प्रसंग जुड़ा एक सनसनी खेज मामला सामने आया है।जहां एक युवती ने अपने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने पर सुसाइड कर लिया।युवती ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी मौसी के मोबाइल पर भेज दिया और फिर सुसाइड कर...

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में प्रेम प्रसंग जुड़ा एक सनसनी खेज मामला सामने आया है।जहां एक युवती ने अपने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने पर सुसाइड कर लिया।युवती ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी मौसी के मोबाइल पर भेज दिया और फिर सुसाइड कर लिया।युवती ने सुसाइड वीडियो पर कहा कि "आकाश तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अब मेरे पास मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है,आईं एम सौरी मम्मी"तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी हो।आकाश की वहज से मुझे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।उसके बाद युवती ने मौत को गले लगा लिया।



सुसाइड से पहले बनाया एक वीडियो

मिली जानकारी के मुताबिक,सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास की रहने वाली एक युवती कामिनी शर्मा पुत्री प्रदीप कुमार ने कल सोमवार दोपहर प्वाइजन खाकर सुसाइड कर लिया। परिजन इलाज को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।अचानक हुई युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।परिजन ने आनन फानन में कल ही युवती का अंतिम संस्कार कर दिया।लेकिन जब युवती द्वारा सुसाइड से पहले बनाया गया एक वीडियो सामने आया तो उनके होश उड़ गए।



मेरी मम्मी दुनिया के बेस्ट मम्मी है

सुसाइड से पहले युवती ने वीडियो में कहा कि आकाश तुमने इतना ज्यादा मजबूर कर दिया है कि मरने के सिवाय मेरे पास कोई चारा बचा ही नहीं है,"आईएम सोरी मम्मी"उसकी वजह से में सुसाइड करने पर मजबूर हो गई हूँ,में कभी सुसाइड नहीं करना चाहती थी। तेरे घरवालों ने कभी यह सिखाया ही नहीं कि किसी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए।में तो जा रही हूँ,थोड़ी बहुत भी इंसानियत जिंदा है तो तु भी नहीं बचेगा,मैने किसी कभी चीट नहीं किया।क्योंकि में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।मेरी मम्मी दुनिया के बेस्ट मम्मी है।मेरे लिए उन्हें बहुत किया है।मेरी मासी दुनिया की बेस्ट मासी है।



प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज

मृतक युवती कामिनी के माँ रश्मि शर्मा ने आज कोतवाली सदर पहुंचकर बेटी की मौत का कारण बने उसके प्रेमी युवक आकाश पुत्र धर्मपाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस कानूनी कार्यवाही करने में जुट गई।वही पुलिस ने सुसाइड से पहले युवती द्वारा बनाया भी ले लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है।



मौत का जिम्मेदार प्रेमी को बताया

पुलिस को दी गई शिकायत में कह गया है कि कामिनी शर्मा पुत्री प्रदीप शर्मा कल अपनी मौसी के घर गई थी,तभी अचानक दोपहर में उसकी मौत हो गई।जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।जब आज 30 दिसंबर को युवती की मौसी के मोबाइल पर देखा गया कि युवती कामिनी ने स्वयं का वीडियो बनाकर भेजा है।वीडियो में युवती ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले आकाश से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन युवक और उसके परिजनों द्वारा इनकार करने से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया था।मेरी पुत्री की मौत का जिम्मेदार आकाश और उसके परिवार वाले है।