तेज रफ्तार का कहर: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, दर्दनाक मौत

Edited By Ramkesh,Updated: 01 Jan, 2026 05:51 PM

उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीटी रोड पर लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल के पास तेज रफ्तार एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 25 साल के एक युवक और उसके मामा की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीटी रोड पर लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल के पास तेज रफ्तार एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 25 साल के एक युवक और उसके मामा की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान चौबेपुर के रहने वाले शिवम शर्मा और घाटमपुर के रहने वाले उसके मामा शिवकांत (27) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, शिवम और शिवकांत एक बेकरी चलाते थे और दुर्घटना के समय सामान खरीदने जा रहे थे।

थाना प्रभारी (स्वरूप नगर) देवेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार रात शिवम और शिवकांत केक देने चौबेपुर गए थे और बाद में बॉक्स खरीदने के लिए सीसामऊ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वे अस्पताल के पास पहुंचे, तो रावतपुर से रमादेवी की तरफ जा रहे तेज रफ्तार एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। थाना प्रभारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने बताया कि मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया। पुलिस ने नजीराबाद चौराहे के पास ट्रक को पकड़ लिया लेकिन चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। अधिकारी ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर चालक का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

 

