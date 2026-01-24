पत्नी से झगड़े के बाद लापता बैंककर्मी का शव गोमती में मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक निजी बैंककर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। गोमती नदी में कूदकर जान देने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान हरदोई जिले के फतेहपुर गाजी...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक निजी बैंककर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। गोमती नदी में कूदकर जान देने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान हरदोई जिले के फतेहपुर गाजी मझिला निवासी 35 वर्षीय सत्येंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो लखनऊ में एक प्राइवेट बैंक में कार्यरत थे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

किराए के मकान में रहते थे पति पत्नी

जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह और बेटी समृद्धि के साथ महानगर थाना क्षेत्र के रहीम नगर इलाके में किराए के मकान में रहते थे। शुक्रवार को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जो बढ़कर थाने तक पहुंच गया। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था और मामला शांत बताया जा रहा था।

दी में कूदने की आशंका

शनिवार सुबह पुलिस को गोमती नदी में एक युवक का शव उतराता मिला। जांच में शव की पहचान सत्येंद्र सिंह के रूप में हुई। पुलिस को उनकी बाइक डालीबाग पुलिस चौकी के पास सड़क किनारे खड़ी मिली, जिससे नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है। मृतक के भाई जितेंद्र सिंह ने घटना पर संदेह जताते हुए कहा कि सत्येंद्र और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार को भी झगड़ा हुआ था, लेकिन समझौता हो गया था। ऐसे में अचानक मौत की खबर मिलना कई सवाल खड़े करता है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।

पुलिस बोली- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अधार पर होगी कार्रवाई

वहीं मृतक की पत्नी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया है कि घर से निकलने से पहले सत्येंद्र ने बेटी का गला दबाकर जान लेने की कोशिश की थी। बच्ची का इलाज फिलहाल सिविल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।