किशोरी और युवक की संदिग्ध मौत, अंतिम संस्कार करने ही वाले थे परिजन… तभी पहुंची पुलिस, खुला चौंकाने वाला राज!

Etah News: उत्तर प्रदेश में एटा जिले के एक गांव में 17 साल की लड़की और 18 साल के लड़के के शव संदिग्ध हालत में पाए गए। दोनों मिरहाची पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस के मुताबिक, लड़का 12वीं कक्षा और लड़की 11वीं कक्षा की छात्रा थी। दोनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं।

परिवार बिना पुलिस सूचना करने जा रहा था अंतिम संस्कार

पुलिस ने बताया कि लड़के की हालत बिगड़ने पर उसके परिवार वालों ने उसे पहले वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज, एटा ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद लड़की को भी उसी अस्पताल लाया गया और उसे भी मृत घोषित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों एक ही इलाके के थे और आपसी रिलेशनशिप में थे, हालांकि परिवार वाले इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे थे। परिवार बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शवों को घर ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस को सूचना मिली।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

सूचना मिलते ही पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची। सूत्रों ने बताया कि दोनों के शव घर में फंदे से लटके हुए मिले और फिर अस्पताल ले जाया गया। सदर CO संकल्प दीप कुशवाहा ने मौके का मुआयना किया। क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा करने के लिए फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया। पुलिस ने कहा कि मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी, और फिलहाल वह मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।