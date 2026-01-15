Main Menu

सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है मकसद- पंकज चौधरी

Edited By Ramkesh,Updated: 15 Jan, 2026 06:43 PM

the aim is to make the government schemes reach the last person in the society

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री ने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारों संग बैठक की। चौधरी ने बताया कि आज हमारे संगठन और विभाग की बैठक थी इसमें सभी संयोजक सहसंयोजक सभी लोग आए थे सभी से मेरी मुलाकात हुई है भारतीय जनता...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री ने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारों संग बैठक की। चौधरी ने बताया कि आज हमारे संगठन और विभाग की बैठक थी इसमें सभी संयोजक सहसंयोजक सभी लोग आए थे सभी से मेरी मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चल रही है उनको नीचे तक पहुंचाने का निवेदन किया गया है। 

अखिलेश यादव पर किया पलटवार
अखिलेश यादव के RSS परिवार वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सनातन के खिलाफ और राम के खिलाफ बोलने कि आदत हो गयी है। उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। उनके बयान को कोई भी सीरिय नहीं लेतर है। 

मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्वर्ण वोटों पर
उन्होंने कहा कि मायवती का उनके दल का विषय है किसके साथ गठबंधन करेंगे किसके साथ नहीं करेंगे। इससे भाजपा का कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर कार्य करती है। उसी पर कार्य कर रही है। 

सेना दिवस
हमें सेना के जवानों पर गर्व करते हैं जिस तरह से सेना के जवानों ने सिंदूर को अंजाम दिया पूरे देश के सेना को बहुत-बहुत बधाई

