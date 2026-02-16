Video Viral: दर्दनाक हादसे में गई सपा नेता की जान, सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का भयावह मंजर

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में समाजवादी पार्टी के नेता लाल बहादुर यादव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपनी क्रेटा कार से शहर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक पेट्रोल पंप परिसर में लगा एक पोल उनकी गाड़ी पर गिर पड़ा। गंभीर...

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में समाजवादी पार्टी के नेता लाल बहादुर यादव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपनी क्रेटा कार से शहर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक पेट्रोल पंप परिसर में लगा एक पोल उनकी गाड़ी पर गिर पड़ा। गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

अचानक हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब लाल बहादुर यादव अपनी कार से पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान पंप परिसर में लगा भारी पोल अचानक गिर गया और सीधे उनकी कार पर आ गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर

घटना का पूरा दृश्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में पोल के अचानक गिरने और कार के क्षतिग्रस्त होने का भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल में तोड़ा दम

स्थानीय लोगों की मदद से घायल नेता को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जांच के आदेश

प्रशासन ने पेट्रोल पंप की संरचनात्मक सुरक्षा और रखरखाव की स्थिति की जांच के आदेश दिए हैं। यह भी देखा जा रहा है कि पोल गिरने के पीछे लापरवाही या तकनीकी खामी तो जिम्मेदार नहीं थी। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर है।





