न्यूड वीडियो दिखाकर बैड टच करता था टीचर; डरी-सहमी छात्राएं...अब घर से नहीं निकल रही बाहर

Edited By Pooja Gill,Updated: 02 Jan, 2026 01:26 PM

teacher shows nu de videos and touches students

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक सरकारी स्कूल में तीन नाबालिग छात्राओं से टीचर ने अश्लील हरकतें की। आरोपी उन्हें गंदे वीडियो भी दिखाता था। उसकी इन्हीं करतूतों की वजह से छात्राएं डरी-सहमी है और स्कूल जाने से मना कर रही है। 

न्यूड वीडियो दिखाकर करता था बैड टच
जानकारी के मुताबिक, आरोपी नवल किशोर बेलघाट थाना क्षेत्र के एक स्कूल में टीचर था। यहां पर पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राओं ने शिकायत की कि शिक्षक उन्हें न्यूड वीडियो दिखाकर उनके साथ बैड टच (अश्लील हरकत) करता था। घटना के बाद से छात्राएं डरी-सहमी हैं। उन पर इस घटना का गहरा मानसिक असर पड़ा है और वे स्कूल जाने से भी डर रही हैं। वे घर से बाहर तक नहीं निकल रही हैं।

पहले भी कर चुका ऐसी हरकतें 
पुलिस ने आरोपी शिक्षक नवल किशोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पहले भी ऐसी गंदी हरकतें कर चुका है। वो पहले भी इसी क्षेत्र के एक अन्य सरकारी स्कूल में तैनात था। वहां भी छात्राओं के साथ अश्लील हरकतों की शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं हरकतों के चलते तीन वर्ष पहले उसका तबादला कर दिया गया था। यहां भी उसने गंदी हरकतें करना नहीं छोड़ा। वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी को जेल भिजवाने के साथ ही छात्राओं के बयान भी दर्ज करा लिए गए हैं। छात्राओं और उनके परिजनों से संवेदनशील तरीके से बातचीत की जा रही है ताकि बिना किसी दबाव के सचाई सामने आ सके। शिक्षा विभाग से भी आरोपी शिक्षक की सेवा से संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया है। फिलहाल, आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

