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शर्मनाक! सगे चाचा ने 4 साल की मासूम से मिटाई हवस की भूख, गला दबाकर किया मर्डर, फिर शव के साथ की ऐसी दरिंदगी...कांप जाएगी रूह

Edited By Pooja Gill,Updated: 13 Apr, 2026 04:28 PM

shameful a real uncle satisfied his lust with a 4 year old innocent girl

गाजियाबाद: पुलिस ने सोमवार को बताया कि गाजियाबाद में पिछले सप्ताह एक कार के नीचे मृत पाई गई चार वर्षीय बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कथित तौर पर गला घोंटकर...

गाजियाबाद: पुलिस ने सोमवार को बताया कि गाजियाबाद में पिछले सप्ताह एक कार के नीचे मृत पाई गई चार वर्षीय बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या किये जाने से पहले उससे बलात्कार किया गया था। पुलिस ने कहा कि बच्ची के आरोपी चाचा की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

घर में अकेली पाकर किया रेप 
पुलिस ने बताया कि जहां कुछ महिलाएं त्वरित न्याय की मांग कर रही हैं, वहीं पीड़िता के कुछ रिश्तेदारों ने आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने की मांग की है। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय टीला मोड़ पुलिस थाने की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, जो फिलहाल फरार है। लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी (पीड़िता के पिता का भाई) लगभग एक किलोमीटर दूर किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार को हुई जब बच्ची घर पर अकेली थी क्योंकि उसके पिता काम पर गए थे और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे। पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि बच्ची को अकेला देखकर आरोपी उसे अपने कमरे में ले गया जहां उसने कथित तौर पर उससे बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। 

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शव को शालीमार गार्डन इलाके में 80 फुट चौड़ी सड़क पर खड़ी एक कार के नीचे फेंक दिया। इसके बाद राहगीरों से मिली सूचना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया उसकी गर्दन और निजी अंग पर चोट के निशान दिखे। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 (हत्या), 238 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) और 65 (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, ''आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि लड़की से यौन उत्पीड़न किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।'' 
 

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