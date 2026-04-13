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एक मंडप, दो बारातें: बैंक्वेट हॉल में भिड़ गए 2 दूल्हे, पुलिस ने पूछा- किसके साथ जाना है? और हो गई दुल्हन की विदाई

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Apr, 2026 11:13 AM

high voltage drama in amroha 1 bride 2 grooms and 2 wedding processions

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रविवार को एक ऐसी शादी देखने को मिली, जिसे देख लोग हैरान रह गए। जहां एक बैंक्वेट हॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ही दुल्हन को लेने दो अलग-अलग दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए। यह नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा...

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रविवार को एक ऐसी शादी देखने को मिली, जिसे देख लोग हैरान रह गए। जहां एक बैंक्वेट हॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ही दुल्हन को लेने दो अलग-अलग दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए। यह नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा था, जहां अंत में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

क्या था पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, अमरोहा की एक युवती की मंगनी पहले मुरादाबाद के एक युवक से तय हुई थी। लेकिन निकाह से कुछ समय पहले दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और रिश्ता टूट गया। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने तुरंत संभल के एक युवक से उसी तारीख का रिश्ता पक्का कर लिया।

क्यों पहुंचीं दो बारातें?
हैरानी की बात यह रही कि मुरादाबाद वाले दूल्हे ने रिश्ता टूटने के बावजूद हार नहीं मानी। पुरानी तारीख के कार्ड बंट चुके थे, इसलिए वह भी अपना हक जताने के लिए अपनी बारात लेकर मौके पर पहुंच गया। वहीं, संभल का दूसरा दूल्हा भी अपनी बारात के साथ उसी बैंक्वेट हॉल में पहुंच गया।

हंगामे के बाद पुलिस की एंट्री
एक साथ दो दूल्हे और दो बारातें देखकर वहां तनाव बढ़ गया और जमकर कहासुनी हुई। दुल्हन पक्ष ने स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों पक्षों (दुल्हन पक्ष और दोनों दूल्हे पक्ष) के साथ घंटों बात की। पुलिस ने जब दुल्हन से उसकी राय पूछी, तो उसने संभल वाले दूल्हे के साथ जाने की रजामंदी जताई। आखिरकार दुल्हन की मर्जी को सर्वोपरि मानते हुए संभल के दूल्हे के साथ निकाह की रस्में पूरी कराई गईं।

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बिना दुल्हन लौटी एक बारात
पुलिस की निगरानी में निकाह संपन्न हुआ और शाम को दुल्हन की विदाई हुई। वहीं, मुरादाबाद से आए पहले दूल्हे को बिना दुल्हन के ही अपनी बारात वापस ले जानी पड़ी। राहत की बात यह रही कि सभी पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।

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