हापुड़ में मौत का तांडव, बस-ट्रक की भिड़ंत में 6 की दर्दनाक मौत, लाशों के ढेर में तब्दील हुई बस!

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रविवार की रात एक हृदयविदारक घटना घटी। धौलाना-गुलावटी मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भयानक टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल...

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रविवार की रात एक हृदयविदारक घटना घटी। धौलाना-गुलावटी मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भयानक टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

कैसे हुआ हादसा?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बस में सवार सभी यात्री एक बारात (Wedding Procession) से वापस लौट रहे थे। खुशियों का माहौल मातम में तब बदल गया जब धौलाना-गुलावटी रोड पर उनकी बस सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए।

राहत और बचाव कार्य

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। हापुड़ के एसपी (SP) ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि बस में कुल 12 यात्री सवार थे। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।

मृतकों की शिनाख्त

पुलिस के मुताबिक, मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और वे मौके पर पहुंच चुके हैं। हालांकि, अभी तक एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि वह व्यक्ति बस का चालक (Driver) था।

वर्तमान स्थिति

हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस ने ट्रक को क्रेन की मदद से हटवाकर साफ कराया। अब यातायात पूरी तरह सामान्य है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।