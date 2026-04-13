खौफनाक मंजर: रेलिंग तोड़ते हुए गन्ने के खेत में समाई तेज रफ्तार कार, चीख-पुकार के बीच बुझ गए 3 घरों के चिराग

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पानीपत-खटीमा मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित क्रेटा कार हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए कई फीट गहरे गन्ने के खेत में...

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पानीपत-खटीमा मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित क्रेटा कार हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए कई फीट गहरे गन्ने के खेत में जा गिरी। इस हादसे ने गुड़गांव के तीन परिवारों के चिराग बुझा दिए।

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के अनुसार, कार में गुड़गांव के रहने वाले 5 दोस्त सवार थे। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। कार हाईवे की सुरक्षा रेलिंग को चीरते हुए हवा में लहराई और नीचे गहराई में स्थित खेत में जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई।

बचाव कार्य और अस्पताल का मंजर

हादसे की सूचना मिलते ही छपार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कार में फंसे पांचों युवकों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान सागर, हिमांशु और यश को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल वरुण और सुशांत की हालत नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

मुजफ्फरनगर के एसएसपी (SSP) संजय कुमार वर्मा ने बताया कि कार सवार सभी युवकों की उम्र करीब 24-25 साल थी। कार काफी तेज गति में थी, जिस कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौके पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।