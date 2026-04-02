Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • पुलिस मुठभेड़ के बाद बिजली का तार चोरी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी में बदमाशों ने की फायर, जवाबी कार्रवाई में 2 घायल

पुलिस मुठभेड़ के बाद बिजली का तार चोरी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी में बदमाशों ने की फायर, जवाबी कार्रवाई में 2 घायल

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Apr, 2026 12:29 PM

seven notorious criminals arrested following encounter

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने बिजली का तार चोरी करने वाले एक गिरोह से संबंद्ध सात शातिर अपराधियों को बुधवार देर रात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनमें से दो बदमाश गोली लगने से घायल भी हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी ...

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने बिजली का तार चोरी करने वाले एक गिरोह से संबंद्ध सात शातिर अपराधियों को बुधवार देर रात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनमें से दो बदमाश गोली लगने से घायल भी हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया कि सहतवार व बांसडीह पुलिस की संयुक्त टीम अकबरपुर गांव के निकट बुधवार देर रात एक बजे वाहनों की जांच कर रही थी तभी दो वाहन समर्थपुर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। 

शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने वाहनों को रुकने का इशारा किया लेकिन दोनों वाहन पीछे मुड़कर जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दी। उन्होंने बताया कि वाहन में सवार लोग नीचे उतरे और कथित तौर पर उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं। एएसपी के अनुसार पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जिसमें टिंकू कुमार शाह (37) और शमीम अंसारी उर्फ ​​सोनू (36) पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल शाह और अंसारी के अलावा अरविंद यादव, मन्नू कुमार साह, रोहन कुमार पांडे, फिरोज खान और अभिषेक उर्फ ​​अंशु गौड को गिरफ्तार किया। 

अधिकारी ने बताया कि शाह व अंसारी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिजली के तार की चोरी करते थे, जिनके विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इनके पास से चोरी का बिजली का तार और अन्य उपकरणों के साथ देसी तमंचा और कारतूस तथा चाकू बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!