बेटी और प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर भड़के परिजन, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट और फिर...

एटा: यूपी के एटा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 20 वर्षीय एक युवती और उसके प्रेमी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। युवती के परिजनों ने दोनों को उसके घर में कथित तौर पर एक साथ देखा, जिसके बाद उन्होंने दोनों को पीटा जिससे उनकी मौत हो गई।

जानिए क्या है पूरा मामला

इस मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्याम नारायण सिंह ने कहा कि रविवार को गढ़िया सुहागपुर गांव में हुए इस हत्याकांड के सिलसिले में युवती के परिवार के कुछ सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान अशोक की बेटी शिवानी (20) और राधेश्याम के बेटे दीपक (25) के रूप में हुई है। दोनों एक ही गांव और समुदाय के थे। पुलिस ने बताया कि शिवानी और दीपक के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे।

आपत्तिजनक स्थिति में थे दोनों

दीपक शाम करीब 8.30 बजे शिवानी से मिलने उसके घर गया था और इसी दौरान युवती के परिजनों ने छत पर दोनों को कथित तौर पर ‘‘आपत्तिजनक'' स्थिति में पाया। पुलिस ने कहा कि इससे नाराज परिजनों ने दोनों को कथित तौर पर पीटा, जिससे शिवानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपक ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं

स्थानीय थाना प्रभारी (एसएचओ) रितेश ठाकुर ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए एटा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। एसएसपी सिंह ने मेडिकल कॉलेज एवं घटनास्थल का दौरा किया और साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस ने कहा कि गांव में एहतियातन पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।