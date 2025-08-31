Weather Update: यूपी में फिर बरसेंगे जमकर बादल; आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव आने वाला है और प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने वाली है। जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों...

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव आने वाला है और प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने वाली है। जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 31 अगस्त को प्रदेश में भारी बरसात होगी। 26 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश के साथ-साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के 26 से अधिक जिलों में जमकर बारिश होगी। इन जिलों में मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों शामिल है। यहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।