शाहजहांपुर में 74 साल बाद हटाया गया 300 बीघा वन भूमि पर कब्जा, फसल जोतकर नष्ट

शाहजहांपुर : जिले में प्रशासन ने पिछले 74 वर्षों से वन विभाग की 300 बीघा जमीन पर किसानों द्वारा किए गए कब्जे को हटवा दिया है। इस दौरान जमीन जोतवाकर उस पर खड़ी उनकी फसल को भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बुधवार को बताया कि वर्ष 1952 में खुटार थानाक्षेत्र स्थित जंगल की जमीन पर कब्जा शुरू किया गया था।
 

उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे वन विभाग की करीब 300 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया और उसमें खेत बनाकर फसल उगानी शुरू कर दी गयी थी। उन्होंने कहा कि कई बार वन विभाग ने कब्जे को हटाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इसके बाद वन अधिकारियों ने पुलिस से इस जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए अनुरोध किया था।

उन्होंने बताया कि इस शिकायत पर पुलिस क्षेत्राधिकारी (पुवायां) प्रवीण मलिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गयी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि इस टीम की देखरेख में जंगल की भूमि पर अवैध कब्जे को मंगलवार को हटाते हुए फसल को जोतवाकर नष्ट कर दिया गया। द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान प्रशासन को किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। विगत 10 नवंबर को जलालाबाद क्षेत्र के रोली बोली गांव में भी 13 बीघा जमीन पर बने लगभग 30 मकानों को अवैध बताकर पुलिस प्रशासन ने तोड़ दिया था। वहां भी प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा था।

