  • Road Accident: घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा; दो की मौत, चार पुलिसकर्मियों समेत 5 घायल

Edited By Pooja Gill,Updated: 18 Jan, 2026 09:40 AM

road accident dense fog causes major accident

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर जिले में घने कोहरे के चलते दो अलग-अलग सड़क हादसों में कई वाहनों के आपस में टकराने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार पुलिसकर्मी समेत पांच...

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर जिले में घने कोहरे के चलते दो अलग-अलग सड़क हादसों में कई वाहनों के आपस में टकराने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार पुलिसकर्मी समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना मीरानपुर कटरा अंतर्गत बरेली-फर्रुखाबाद मार्ग पर खैरपुर चौराहे के पास घने कोहरे की वजह से दो ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। 

ट्रक ने टैंकर की जोरदार टक्कर, नीचे दबे चालक 
एसपी ने बताया कि सबसे पीछे खड़े टैंकर का चालक और एक अन्य टैंकर का चालक टैंकरों के बीच में ही खड़े होकर बातचीत करने लगे, तभी पीछे से आए एक ट्रक ने टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। इसके चलते दोनों चालक टैंकरों के बीच में दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान संभल निवासी राजपाल (55) तथा बिजनौर निवासी नसीम अहमद (52) के रूप में हुई है। दोनों टैंकर चालक हैं। 

गहरी खाई में पलटा पीआरवी का वाहन
एक अन्य घटना में थाना खुटार अंतर्गत पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (पीआरवी) किसी सूचना पर मैलानी रोड पर जा रहा था और जब वह धन सिंह मोड़ पर पहुंचा, तभी सामने से आ रहे वाहन से बचते समय पीआरवी का वाहन गहरी खाई में पलट गया। इस हादसे में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहीं घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 

