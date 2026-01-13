Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • स्वागत से पहले मातम! पंकज चौधरी के कार्यक्रम में जा रहे भाजयुमो महामंत्री की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

स्वागत से पहले मातम! पंकज चौधरी के कार्यक्रम में जा रहे भाजयुमो महामंत्री की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Jan, 2026 10:15 AM

road accident bjp youth wing s divisional general secretary dies 6 injured

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ-उन्नाव मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा (भाजयुमो) के मंडल महामंत्री हैप्पी राजपूत की मौत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार छह अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ-उन्नाव मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा (भाजयुमो) के मंडल महामंत्री हैप्पी राजपूत की मौत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार छह अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना असोहा थाना क्षेत्र के लाला खेड़ा चौराहे पर हुई।

हादसा इतना भीषण कि स्कॉर्पियो के उड़ गए परखच्चे 
मृतक की पहचान उन्नाव के मुर्तजानगर सोनी गांव निवासी 26 वर्षीय हैप्पी राजपूत के रूप में हुई है। वह भाजयुमो के बिछिया ब्लॉक से मंडल महामंत्री थे। हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार कुछ लोग अंदर फंस गए। राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना बताया जा रहा है।

घायलों की स्थिति
हादसे में गंभीर रूप से घायल लोग हैं —
अनुराग राजपूत
सत्येंद्र राजपूत
इनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में जारी है। बाकी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

व्यक्तिगत जानकारी और परिवार की त्रासदी
हैप्पी राजपूत अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। उनके छोटे भाई की 2021 में कोरोना से मौत हो चुकी थी। हैप्पी की सगाई 8 फरवरी को हुई थी और शादी 26 अप्रैल को तय थी। हादसे की खबर से पूरे परिवार और गांव में कोहराम मच गया।

और ये भी पढ़े

घटना के बाद कार्रवाई
पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया। हादसे में शामिल ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!