Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • रिश्ते कलंकित! प्रेमी के हाथों पति का मर्डर, रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने ऐसे रची थी खौफनाक साजिश

रिश्ते कलंकित! प्रेमी के हाथों पति का मर्डर, रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने ऐसे रची थी खौफनाक साजिश

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Jan, 2026 11:43 AM

relationships tarnished husband murdered by lover wife plots

सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक की हत्या के सिलसिले में उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है...

सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक की हत्या के सिलसिले में उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 

जानिए पूरा मामला 
बडगांव के थाना प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि शिमलाना गांव में पांच माह पूर्व मंटू की हत्या हो गई थी, जिसके बाद उसके भाई संदीप ने उसकी हत्या के लिए उसके दोस्त सौरभ, उसके पिता मुकेश ओर चाचा संजीव के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार करके विधिक कार्यवाही पूरी कर जेल भेज दिया था जबकि मुकेश और संजीव के खिलाफ पुलिस को कोई ठोस सबूत नही मिला था। 

पत्नी ने रची थी खौफनाक साजिश 
रमेश चंद ने बताया कि जांच के दौरान मृतक मंटू की पत्नी पूजा की संदिग्ध भूमिका सामने आई तो पूजा भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। पुलिस उसकी काफी तलाश करती रही लेकिन उसका कुछ पता नही चला। आज पुलिस ने एक सूचना पर पूजा को गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसने सख्ती से पुछताछ करने पर बताया कि सौरभ ओर उसने मिलकर मंटू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। 

दोनों का हो गया था अफेयर 
पुलिस के अनुसार, मटू ओर सौरभ मिलकर समारोह में लगाये जाने वाले टेंट और क्रॉकरी का काम करते थे, जिस कारण से सौरभ का मंटू के घर आना जाना था । इसी बीच चार बच्चों की मां पूजा ओर सौरभ के अवैध सम्बन्ध हो गये और इन सम्बधों मे बाधा बने मंटू को पूजा और उसके प्रेमी सौरभ ने रास्ते से हटाने का मन बना लिया ओर मौका मिलते ही 23 अगस्त 2025 को मंटू की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पूजा को आज न्यायालय मे पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया ।  

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!