रिश्ते शर्मसार! विधवा साली ने दिया बेटे को जन्म, जीजा ने कर डाला मासूम का सौदा, पढ़ें दर्दनाक लव स्टोरी

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत और पारिवारिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक व्यक्ति ने अपनी विधवा साली से अवैध संबंधों के चलते जन्मे नवजात शिशु को महज 20 हजार रुपये में बेच दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे को बेचने के पीछे आरोपी का मकसद अस्पताल का बिल चुकाना बताया जा रहा है।
लंबे समय से चल रहा था प्रेम-प्रसंग
मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोप है कि युवक के अपनी काशीपुर निवासी विधवा साली से लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहे थे। पत्नी के विरोध के बावजूद उसने यह रिश्ता खत्म नहीं किया। कुछ दिन पहले आरोपी ने अपनी गर्भवती साली को स्वार के एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी बताकर भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के जरिए बेटे का जन्म हुआ।
नवजात को बेचने की रची साजिश
अस्पताल का करीब 20 हजार रुपये का बिल बना, जिसे चुकाने में आरोपी असमर्थ था। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान आरोपी ने नवजात को बेचने की साजिश रची। उसने अस्पताल प्रबंधन से यह कहकर बच्चे को अपने साथ ले लिया कि वह उसे मुरादाबाद किसी बड़े अस्पताल में मशीनों में रखवाने ले जा रहा है। आरोप है कि इसके बाद उसने मासूम को किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया और मिले पैसों से अस्पताल का बिल अदा कर साली को डिस्चार्ज करा लिया।
बहन ने पुलिस को दी घटना की जानकारी
जब आरोपी की पत्नी को बहन के प्रसव और नवजात के गायब होने की जानकारी हुई, तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। मायके वालों की मदद से उसने पति को घर के एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने ले आई। बाद में दोनों पक्षों के परिजन भी थाने पहुंचे, जहां आपसी समझौते की कोशिशें होती रहीं।
पुलिस की कार्रवाई, मासूम की तलाश जारी
अजीमनगर थानाध्यक्ष कर्म सिंह पाल के मुताबिक, पत्नी ने पति पर अवैध संबंध और नवजात को बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी का शांतिभंग में चालान किया है और महिला से लिखित तहरीर मांगी गई है। वहीं, नवजात बच्चे की तलाश जारी है। उधर, अस्पताल संचालक ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि बच्चा किसे सौंपा गया या कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।