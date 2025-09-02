Main Menu

'निषाद की ताकत को मत अजमाओ', संजय निषाद के घर के बाहर लगा पोस्टर...भाजपा को संदेश या सियासी पैंतरा ?

उत्तर प्रदेश में इन दिनों संजय निषाद और भाजपा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब  उनके घर के बाहर लगे पोस्टरों ने साफ कर दिया है कि कुछ तो सियासी खिचड़ी पक रही है।

दरअसल, इस पोस्टक में लिखा है कि  "निषाद की ताक़त को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ।" आपको बता दें कि यह यह संदेश साफ तौर पर सत्ता पक्ष को चेतावनी देता नजर आता है कि निषाद समाज की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। पोस्टरों में संजय निषाद के साथ प्रवीण कुमार निषाद, सरवन कुमार निषाद और ब्रिजेंद्र कुमार त्रिपाठी की तस्वीरें भी शामिल हैं।

भाजपा को लेकर बोले थे निषाद 
गौरतलब है कि 28 अगस्त को गोरखपुर में संजय निषाद ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा था कि अगर भाजपा को हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था कि छोटे पार्टियों दबाने की कोशिश करती है। उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की उसके बाद बाद स्थिति ठीक नजर आ रही थी तब तक यह पोस्टर वार शुरू हो गया। 

ताकत दिखाने को कोशिश
सिसायत की नजर से देखे तो निषाद पार्टी का यह कदम केवल नराजगी जताने के लिए नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को याद दिलाना है कि निषाद पार्टी को हल्के में न लिया जाए।  यह सत्ता पक्ष को यह याद दिलाने की कोशिश है कि निषाद समाज का चुनावी समीकरणों में कितना महत्व है। पिछले विधानसभा चुनावों में निषाद समाज ने बीजेपी को मजबूती दी थी, जिसका असर नतीजों में साफ दिखा। ऐसे में अगर यह समुदाय नाराज होता है, तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

