बिजनौर में हड़कंप: नहर किनारे मिले 6 गायों के शव, गौशाला की लापरवाही या कोई बड़ी साजिश?

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सोमवार की सुबह एक बेहद दुखद और तनावपूर्ण खबर सामने आई। थाना स्योहारा क्षेत्र के लांबाखेड़ा गांव में नहर रोड के किनारे एक साथ 6 गायों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश और पशुओं की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल है।

नहर किनारे का खौफनाक मंजर

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह जब ग्रामीण टहलने के लिए निकले, तो उनकी नजर नहर के पास पड़ी मृत गायों पर गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी छह गायें पास-पास ही मृत अवस्था में पड़ी थीं। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, गौशाला पर शक?

घटना के बाद ग्रामीणों ने मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति यह दावा करता सुनाई दे रहा है कि ये गायें किसी गौशाला में मरी थीं, जिन्हें पहचान छिपाने के लिए यहाँ लाकर फेंक दिया गया। हालांकि, इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रशासन ने मृत गायों का पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनकी मौत स्वाभाविक थी, बीमारी से हुई या उन्हें जहर दिया गया था। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए।

ग्रामीणों में डर और चिंता

लांबाखेड़ा और आसपास के गांवों के लोग अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक साथ इतनी गायों की मौत सामान्य घटना नहीं है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अफवाहों को रोकने के लिए जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और यदि कोई दोषी है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो।