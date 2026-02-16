महाशिवरात्रि पर महाविजय! पाकिस्तान को 61 रनों से रौंदने पर गदगद हुए CM योगी, टीम इंडिया के लिए कही ये बड़ी बात

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Feb, 2026 10:35 AM
Lucknow News: श्रीलंका की धरती पर खेले जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय शेरों ने पाकिस्तान को हर विभाग में पछाड़ते हुए 61 रनों से करारी शिकस्त दी। इस बड़ी जीत के साथ ही भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में उसका दबदबा कायम है।
ईशान किशन का धमाका: बल्लेबाजों ने खड़ा किया चुनौतीपूर्ण लक्ष्य
मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में शानदार खेल दिखाते हुए 175 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास ली और महज कुछ ही गेंदों में 77 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 32 रनों की सधी हुई पारी खेली, जबकि शिवम दुबे (27) और तिलक वर्मा (25) ने अंत में महत्वपूर्ण रन जोड़कर टीम को 175 तक पहुंचाया।
भारतीय गेंदबाजों का कहर: 114 पर ढेर हुआ पाकिस्तान
176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजी के आगे पूरी तरह बेबस नजर आई। पूरी टीम महज 18 ओवरों में सिर्फ 114 रनों पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने अपनी धारदार गेंदबाजी से पाकिस्तान के ऊपरी क्रम को तहस-नहस कर दिया। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी दो-दो विकेट चटकाए, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा के हाथ एक-एक सफलता लगी।
CM योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने दी बधाई
टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई। उन्होंने 'एक्स' (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा— "महाशिवरात्रि पर महाविजय की देशवासियों को हार्दिक बधाई! भारतीय क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों का अभिनंदन! जय हिन्द!"
वहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा— "नतीजा वही - भारत 'विजयी'! 140 करोड़ देशवासियों का गौरव बढ़ाने के लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और भविष्य के मैचों के लिए अनंत शुभकामनाएं।"