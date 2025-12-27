Lucknow में ‘पुलिस मंथन 2025' की शुरुआत, CM Yogi को दिया गया ‘गार्ड ऑफ ऑनर', दो दिवसीय सम्मेलन में कई मुद्दों पर होगी चर्चा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यहां पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय ‘पुलिस मंथन 2025' की शुरुआत की और इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘पुलिस...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यहां पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय ‘पुलिस मंथन 2025' की शुरुआत की और इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में ‘पुलिस मंथन 2025' की शुरुआत- सुरक्षा, रणनीति और सुशासन का संकल्प।''



CM Yogi को ‘गार्ड ऑफ ऑनर'

पुलिस ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित ‘पुलिस मंथन 2025' के अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुभ आगमन पर उन्हें परंपरागत गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।'' इसने कहा, ‘‘कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण और अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पीएसी रामकृष्ण स्वर्णकार ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।''



दो दिवसीय सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 और 28 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का यह दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। जिसमें साइबर अपराध, मानव तस्करी, सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों सहित कानून-व्यवस्था से संबंधित विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।



दोनों दिन सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे CM Yogi

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पत्रकारों से कहा, ‘‘इस सम्मेलन का उद्देश्य जन-केंद्रित पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक पुलिस प्रणाली विकसित करना तथा अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।'' उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों दिन सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।