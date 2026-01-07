तलवार बांटने के आरोप में पुलिस को मिली एक और सफलता, हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बेटा गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित शालीमार गार्डन में खुलेआम तलवारे बांटने और जुलूस निकालकर आपत्तिजनक नारेबाजी करने के आरोप में पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ ‘पिंकी' चौधरी व उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बुधवार...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित शालीमार गार्डन में खुलेआम तलवारे बांटने और जुलूस निकालकर आपत्तिजनक नारेबाजी करने के आरोप में पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ ‘पिंकी' चौधरी व उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (ट्रांस हिंडन) निमिष पाटिल ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी (50) और उसके बेटे हर्ष चौधरी (23) को 80 फुट रोड से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले 27 दिसंबर की रात को हिंदू संगठन के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था।



पाटिल ने बताया कि पिंकी और उसके साथियों ने पिछले महीने शालीमार गार्डन कॉलोनी में घर-घर जाकर तलवारें, फरसे और अन्य हथियार बांटे थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आरोपियों ने कॉलोनी में एक जुलूस भी निकाला था, जिसमें मुस्लिम विरोधी भड़काऊ नारे लगाये गये थे और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था।



अधिकारी ने बताया कि इस मामले में संबंधित पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार ने 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिंकी चौधरी के खिलाफ विभिन्न थानों में लगभग 27 आपराधिक मामले जबकि उसके बेटे हर्ष के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि दोनों को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।



अधिकारी ने बताया कि बाकी सभी फरार नामजद और अज्ञात अभियुक्तों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। शालीमार गार्डन कॉलोनी में तलवारे बांटने की घटना के बाद पिंकी चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उन मुसलमानों का सामना करने के लिए 250 हथियार बांटे गए हैं, जो हिंदू परिवारों पर हमला करते हैं और हिंदू लड़कियों व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे।