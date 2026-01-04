पुलिस के हत्थे चढ़ा धर्मांतरण का आरोपी, युवती से मारपीट के आरोप में भेजा गया जेल

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पुलिस ने एक युवती से मारपीट, धमकी और धर्मांतरण के एक आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार थाना हलिया में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने थाना क्षेत्र के गांव थोथा निवासी आजाद उर्फ...

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पुलिस ने एक युवती से मारपीट, धमकी और धर्मांतरण के एक आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार थाना हलिया में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने थाना क्षेत्र के गांव थोथा निवासी आजाद उर्फ इम्तियाज के विरुद्ध तहरीर देकर अपनी भांजी के साथ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने व धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया।



उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर थाना हलिया पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 351(3) (आपराधिक धमकी) और उप्र विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। उपनिरीक्षक सुरेन्द्र राम व उपनिरीक्षक श्यामलाल ने अपनी टीम के साथ मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर नामजद अभियुक्त आजाद उर्फ इम्तियाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। पुलिस के अनुसार मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।