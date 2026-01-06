मऊ रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप! खाली कराई गई ट्रेन, संदिग्ध बैग मिलने से स्टेशन छावनी में हुआ तब्दील

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन से मंगलवार सुबह बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जहां गोरखपुर से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में बम होने की सूचना मिलने के बाद स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से खाली...

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन से मंगलवार सुबह बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जहां गोरखपुर से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में बम होने की सूचना मिलने के बाद स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से खाली कराया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए।

सुबह साढ़े 9 बजे आया धमकी भरा फोन

पुलिस अधीक्षक इलामारण ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 9 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर ट्रेन में बम होने की जानकारी दी। कॉल करने वाले ने दावा किया कि गोरखपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में विस्फोटक रखा गया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और रेलवे सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं।

यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया

बम की सूचना के बाद ट्रेन को स्टेशन पर रोका गया और उसमें सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यात्रियों को स्टेशन से दूर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इसके बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म की गहन तलाशी शुरू की गई।

संदिग्ध बैग मिलने से बढ़ी चिंता

जांच के दौरान स्टेशन परिसर में एक लावारिस और संदिग्ध बैग मिलने की सूचना भी सामने आई, जिससे हड़कंप और बढ़ गया। आशंका जताई गई कि बैग में विस्फोटक हो सकता है। इसके बाद पूरे इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया गया।

बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड मौके पर

सूचना मिलते ही जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के साथ बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच की जा रही है। एसपी समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

स्टेशन छावनी में तब्दील

सुरक्षा को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर आवागमन अस्थायी रूप से नियंत्रित कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है।

अब तक नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक जांच में कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही हैं और हर एंगल से जांच जारी है।

जांच जारी, एहतियात बरकरार

फिलहाल पुलिस अज्ञात कॉल करने वाले की भी तलाश कर रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि जांच पूरी होने तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।