  • 'गुंडा' बयान पर बुरे फंसे ओपी राजभर; ABVP ने भेजा लीगल नोटिस, माफी न मांगने पर दी ये चेतावनी

Edited By Pooja Gill,Updated: 05 Sep, 2025 11:50 AM

op rajbhar in deep trouble for his goonda remark

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर के एक विवादित बयान ने परिषद के कार्यकर्ताओं का ग़ुस्सा भड़का दिया। राजभर ने अपने बयान में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को 'गुंडा' करार दिया है। इस बयान पर राजभर अब बुरा फंस गए है। उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में पांच दिन में सार्वजनिक माफ़ी मांगने की बात कही गई है और माफी नहीं मांगे जाने पर मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

माफी न मांगने पर मानहानि की चेतावनी
बता दें कि ABVP कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने पर ये लीगल नोटिस भेजा गया है। एबीवीपी की तरफ से गोंडा के रहने वाले आदर्श तिवारी ने वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के 5 दिन में सार्वजनिक माफ़ी मांगने की नोटिस भेजा गया है। माफी नहीं मांगे जाने पर मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

ओपी राजभर के घर के बाहर हंगामा
ABVP के कार्यकर्ता एकजुट होकर लखनऊ में मंत्री के आवास पर पहुंचकर नारेबाजी की। आरोप है कि इस दौरान बाहर से राजभर के आवास में पथराव भी हुआ। हंगामे को देखते हुए इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया। कार्यकर्ता काफ़ी देर तक राजभर के आवास के बाहर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोंक-झोंक और हाथापाई भी हुई, जिसमें कई छात्रों को मामूली चोटें आईं हैं। 

 

