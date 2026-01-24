ODOC: अमित शाह ने की ‘एक जनपद-एक व्यंजन' योजना की शुरुआत, यूपी के हर जिले के पारंपरिक खाने को मिलेगी अलग पहचान

UP News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में ‘एक जनपद-एक व्यंजन' (ODOC) योजना की शुरुआत की। इसका मकसद राज्य के ‘एक जिला-एक उत्‍पाद' (ODOC) कार्यक्रम की तर्ज...

UP News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में ‘एक जनपद-एक व्यंजन' (ODOC) योजना की शुरुआत की। इसका मकसद राज्य के ‘एक जिला-एक उत्‍पाद' (ODOC) कार्यक्रम की तर्ज पर हर जिले के पारंपरिक खाने-पीने की खास चीजों को एक अलग पहचान देना है।

पारंपरिक ‘रेसिपी' को बढ़ावा देना योजना का मकसद

ओडीओसी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर यहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। ओडीओपी योजना ने उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की है। एक अधिकारी ने बताया कि इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए, ओडीओसी योजना का मकसद इसी तरह जिले-विशिष्ट व्यंजनों और पारंपरिक ‘रेसिपी' को बढ़ावा देना है।

इस योजना की पहल से स्थानीय कारीगरों को होगा फायदा

इस पहल से पारंपरिक हलवाई, छोटे खाघ उद्यमी और स्थानीय कारीगरों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके खास व्यंजन बड़े और यहां तक कि वैश्विक बाजारों तक पहुंचेंगे, साथ ही जमीनी स्तर पर स्थायी आजीविका के अवसर भी पैदा होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्‍द्रीय वित्त राज्‍य मंत्री व भजापा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे।

