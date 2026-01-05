हापुड़ में बंदरों का आतंक! पिलखुवा की गली में युवक को घेरकर झुंड ने किया जानलेवा हमला, CCTV में कैद खौफनाक मंजर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Jan, 2026 02:32 PM
Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बंदरों का आतंक अब खतरनाक रूप लेने लगा है। ताजा मामला पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रविवार को बंदरों के झुंड ने घर से निकल रहे एक युवक पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
गली में दुकान जा रहे युवक पर बंदरों के झुंड का अचानक हमला
जानकारी के मुताबिक, पिलखुवा की एक घनी आबादी वाली गली में रहने वाला युवक रविवार को कुछ घरेलू सामान लेने दुकान की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह कुछ कदम चला, गली में घूम रहे और मुंडेर पर बैठे बंदरों के झुंड ने उसे घेर लिया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक कुछ समझ पाता उससे पहले ही बंदरों ने उस पर झपटना शुरू कर दिया। युवक की चीख सुनकर आसपास के लोग डंडे लेकर दौड़े और बंदरों को वहां से खदेड़ा। गनीमत रही कि इस हमले में युवक को कोई चोट नहीं आई।
लगातार हमलों से दहशत, बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डर रहे लोग
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। लंबे समय से बंदरों का आतंक गांव और गली में व्याप्त है। ये बंदर कई बार बच्चों और महिलाओं पर हमला कर चुके हैं। अब लोगों में इतनी दहशत है कि बच्चे अकेले स्कूल या ट्यूशन जाने से डर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका और वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं।