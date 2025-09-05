‘Miss You Papa’ अब मैं दुनिया में अकेला हूं … पिता की तस्वीर सामने रख फांसी के फंदे पर लटका युवक; रुला देगी सुसाइड की ये कहानी

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवा ने अपने पिता की मौत के सदमे को सहन न कर पाने की स्थिति में आत्महत्या कर ली। घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र के भन्नानपुरवा गांव की है, जहां 20 वर्षीय सचिन ने बुधवार रात...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवा ने अपने पिता की मौत के सदमे को सहन न कर पाने की स्थिति में आत्महत्या कर ली। घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र के भन्नानपुरवा गांव की है, जहां 20 वर्षीय सचिन ने बुधवार रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर ‘Miss You Papa’ लिखा और इंस्टाग्राम पर भावुक स्टेटस भी लगाया।



पिता की मौत के बाद डिप्रेशन में चला गया था युवक

परिजनों के अनुसार, सचिन के पिता राजकुमार का डेढ़ महीने पहले मुंह के कैंसर से निधन हो गया था। तभी से सचिन मानसिक रूप से बेहद टूट गया था। वह अक्सर अकेले में बैठकर रोता रहता था और सोशल मीडिया पर बार-बार भावनात्मक पोस्ट साझा करता था। परिवार वालों ने बताया कि वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और अक्सर गुमसुम रहता था।



इंस्टा स्टेटस के जरिए बयां किया दर्द

घटना वाली रात सचिन ने ‘Miss You Papa’ लिखते हुए अपने पिता की तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम स्टेटस लगाया था। उसके दोस्तों ने बताया कि वह पिछले कुछ हफ्तों से लगातार दुख भरे गाने, जैसे – “चिट्ठी न कोई संदेश…” जैसे गानों के साथ स्टेटस डालता था। एक बार उसने कहा था, "अब तो मैं दुनिया में अकेला रह गया हूं।"



खाना खाकर सब सो गए, सचिन नीचे ही रुक गया

बुधवार रात का खाना खाने के बाद पूरा परिवार पहली मंजिल पर सोने चला गया। लेकिन सचिन ने कहा कि वह थोड़ी देर बाद आएगा और नीचे कमरे में रुक गया। अगली सुबह बड़ा भाई सौरभ जब नीचे आया, तो सचिन को फंदे से लटका देखा। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।



पुलिस ने पुष्टि की: मानसिक स्थिति थी अस्थिर

रायपुरवा थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक अपने पिता की मौत के बाद गहरे डिप्रेशन में था। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की कोई साजिश या बाहरी दबाव सामने नहीं आया है। यह मामला मानसिक अवसाद से जुड़ा प्रतीत होता है।