Magh Mela 2026: नए साल में श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ माघ मेला क्षेत्र; स्नान, दर्शन और भ्रमण के लिए उमड़ने लगी भीड़

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नए साल 2026 के पहले दिन माघ मेला क्षेत्र में स्नान, दर्शन और भ्रमण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से यातायात...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नए साल 2026 के पहले दिन माघ मेला क्षेत्र में स्नान, दर्शन और भ्रमण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से यातायात और पार्किंग का विशेष प्लान लागू कर दिया गया है। साल के पहले दिन यानी बृहस्पतिवार को माघ मेला क्षेत्र में ऑटो, ई-रिक्शा और टैंपो के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया है। कार और बाइक के लिए पार्किंग व्यवस्था संगम क्षेत्र में सुचारु आवागमन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की आवाजाही, पार्किंग और पैदल मार्गों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

वाहनों का प्रवेश होग वर्जित

माघ मेला में आने वाले कार और मोटरसाइकिल सवार श्रद्धालु अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े कर सकेंगे। इसके लिए कुल पांच पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं- प्लॉट नंबर 17 पार्किंग स्थल कार्यशाला पांटून पुल पार्किंग हेलीपैड पाकिर स्थल, परेड यातायात पुलिस लाइन के सामने और बगल में बनी पार्किंग माघ मेला पुलिस के अनुसार संगम नोज क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। वहीं, बसों जैसे बड़े वाहनों को केवल प्लॉट नंबर-17 पार्किंग स्थल में ही पार्क करने की अनुमति दी जाएगी

पैदल श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष मार्ग निर्धारित

संगम आने-जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं। संगम जाने का पैदल मार्ग श्रद्धालु जीटी जवाहर चौराहे से प्रवेश कर काली सड़क होते हुए काली रैम्प से संगम अपर मार्ग के जरिए सीधे संगम तक पहुंच सकेंगे।अक्षयवट मार्ग से इंटरलॉकिंग मार्ग होते हुए जगदीश रैम्प और त्रिवेणी मार्ग चौराहे से परेड क्षेत्र में स्थित पाकिर्ंग स्थलों तक लौट सकेंगे।

पुलिस ने की अपील

मेला क्षेत्र में प्रवेश जीटी जवाहर चौराहे से और निकास हर्षवर्धन चौराहे से प्रस्तावित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेला क्षेत्र में केवल निर्धारित मार्गों और पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।