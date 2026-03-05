Main Menu

  • अराजक तत्व ने डॉ.अंबेडकर की प्रतिमा पर पर पोती कालिख, जिलाधिकारी ने स्वयं साफ किया, कहा- दोषियों पर होगी कार्रवाई

Edited By Ramkesh,Updated: 05 Mar, 2026 08:52 PM

anarchists smeared soot on dr ambedkar s statue the district magistrate cleane

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंबेडकर पाकर् में स्थापित अंबेडकर प्रतिमा पर पर बुधवार रात किसी अराजक तत्व ने कालिख पोत दिया था, जिसे गुरुवार की सुबह जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने स्वंय अपने हाथों से साफ किया और...

जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंबेडकर पाकर् में स्थापित अंबेडकर प्रतिमा पर पर बुधवार रात किसी अराजक तत्व ने कालिख पोत दिया था, जिसे गुरुवार की सुबह जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने स्वंय अपने हाथों से साफ किया और माल्यार्पण भी किया। 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जौनपुर नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में अंबेडकर तिराहे पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर बुधवार की रात किसी अराजक तत्व द्वारा उनके मुंह पर कालिख लगा दिया गया था, जिसे आज गुरुवार को सुबह बाबा साहब के कुछ अनुयायियों ने देखा और वहां पर देखते ही देखते काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी आ गए। बाबा साहब के अनुयायियों की मांग थी कि मूर्ति खंडित हो गई है इसे बदल दिया जाए।

 इसकी जानकारी होने पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह मौके पर आए और जिलाधिकारी ने लोगों को समझाते हुए अपने हाथों से स्वयं बाबा साहब के मुंह पर लगे कालिख को साफ किया और माल्यार्पण भी किया। बाबा साहब के अनुयायियों की मांग थी कि प्रतिमा बदल दी जाए तो इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय आइए वहीं पर बात की जाएगी।

जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने अंबेडकर तिराहे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को कमरों को तत्काल प्रभाव से चालू कराने और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगाने का निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिया। 
 

