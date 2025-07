फेमस एक्टर का हुआ भीषण एक्सीडेंट! कार के उड़े परखच्चे, देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

UP Desk : साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता अजित कुमार हाल ही में आयोजित रेस कार्यक्रम के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनकी रेसिंग कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि उन्हें किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई। अभिनेता पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पहले की तरह रेसिंग के लिए तैयार भी हैं।



वीडियो वायरल

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजित कुमार की कार खड़ी हुई एक अन्य कार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। हालांकि वीडियो में ये भी देखा गया कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद अजित खुद कार से बाहर निकलते हैं।

Out of the race with damage, but still happy to help with the clean-up.



Full respect, Ajith Kumar 🫡



📺 https://t.co/kWgHvjxvb7#gt4europe I #gt4 pic.twitter.com/yi7JnuWbI6— GT4 European Series (@gt4series) July 20, 2025