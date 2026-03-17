मथुरा में 38वीं पीएसी जवान की साइलेंट अटैक से मौत, पुलिस महकमें में शोक की लहर

अलीगढ़ देव सैनी रामघाट रोड की 38 वीं पीएसी बटालियन के एक दर्जन से अधिक पीएसी जवान 10 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए मथुरा जनपद के थाना शेरगढ़ ग्राम पैगाम में शांति व्यवस्था की ड्यूटी पर आए हुए थे। उनमें से एक पीएसी जवान की संदिग्ध...

Mathura News : अलीगढ़ देव सैनी रामघाट रोड की 38 वीं पीएसी बटालियन के एक दर्जन से अधिक पीएसी जवान 10 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए मथुरा जनपद के थाना शेरगढ़ ग्राम पैगाम में शांति व्यवस्था की ड्यूटी पर आए हुए थे। उनमें से एक पीएसी जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 मार्च की रात को पीएसी जवान के सीने में दर्द हुआ तो उनको उपचार के लिए केडी मेडिकल अकबरपुर छाता में ले जाया जा रहा था तभी अचानक रास्ते में पीएसी जवान ने दम तोड़ दिया और अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने पीएसी जवान को मृत घोषित कर दिया।



उत्तर प्रदेश देवरिया जनपद के थाना मईल ग्राम धमेर निवासी हिसार अहमद उम्र 54 38 वीं पीएसी देव सैनी रामघाट रोड अलीगढ़ के हेड कांस्टेबल थे। क्षेत्राधिकारी बृजभूषण शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु प्रतीत हो रही है। जवान के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक प्रतीत हो रहा है। हालांकि सही कारण की पुष्टि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कर जवान के परिजनों को सूचना दे दी गई है। इस घटना से 38 वीं पीएसी सुरक्षा बलों और अलीगढ़ पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है।

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